WTA Madrid ·

"Het is ongelofelijk. Het is geweldig om weer in de finale te staan", zegt Kiki Bertens direct na afloop. "Het was een zware wedstrijd en ik ben blij dat ik in twee sets heb gewonnen. Tegen Simona Halep zal het ook zwaar worden in Madrid. Hopelijk wordt het dit jaar wel mijn jaar in Madrid."