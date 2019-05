Roger Federer is er vrijdagavond niet in geslaagd de halve finales van het Masters-toernooi in Madrid te bereiken. De Zwitser kreeg twee matchpoints tegen Dominic Thiem, maar trok na ruim twee uur toch aan het kortste eind tegen de Oostenrijker: 6-3, 6-7 (11) en 4-6.

De 37-jarige Federer had aan één break genoeg om de eerste set te winnen en leek in het tweede bedrijf op weg naar de zege, maar in de tiebreak liet hij twee matchpoints onbenut. In de derde set maakte Thiem - de mondiale nummer vijf - het verschil door twee keer de servicegame van Federer te winnen.

Door zijn nipte nederlaag is Federer niet meer in de race om het toernooi in Madrid voor de vierde keer in zijn loopbaan op zijn naam te schrijven. De huidige nummer drie van de wereld trok in 2006, 2009 en 2012 wel aan het langste eind in de Spaanse hoofdstad.

Federer deed in Madrid voor het eerst sinds mei 2016 mee aan een graveltoernooi. De routinier besloot het gravelseizoen de laatste jaren over te slaan, met name om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op Wimbledon.

In aanloop naar Roland Garros (26 mei-9 juni) doet twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer ook nog mee aan het graveltoernooi in Rome, dat woensdag van start gaat.

Thiem juicht na een gewonnen punt. (Foto: Pro Shots)

Thiem tegen Djokovic in halve finale

Voor een plek in de finale neemt Thiem het op tegen de mondiale nummer één Novak Djokovic, die de halve eindstrijd bereikte zonder in actie te komen. Zijn tegenstander Marin Cilic trok zich terug vanwege een voedselvergiftiging.

De andere halve finale is nog niet bekend. Rafael Nadal hoopt zich ten koste van Stan Wawrinka bij de laatste vier te voegen en Stéfanos Tsitsipás neemt het op tegen Alexander Zverev.

Bij de vrouwen komt Kiki Bertens vrijdagavond in actie. De Westlandse neemt het in de halve finales op tegen Sloane Stephens. Simona Halep bereikte eerder op vrijdag al de eindstrijd door Belinda Bencic in drie sets uit te schakelen.