Roger Federer is donderdag ontsnapt aan uitschakeling in de derde ronde van het Masterstoernooi van Madrid. De Zwitser won na een merkwaardige partij nipt in drie sets van de Fransman Gaël Monfils: 6-0, 4-6 en 7-6 (3).

Federer leek aanvankelijk hard op weg naar een kinderlijk eenvoudige zege, de 1200e in zijn carrière. Hij sleepte de eerste set in slechts negentien minuten met liefst 6-0 binnen en stond bovendien maar negen punten af.

De twintigvoudig Grand Slam-kampioen had het opvallend genoeg in de tweede set een stuk lastiger. Hij maakte nog wel een 1-4-achterstand ongedaan, maar kwam een tweede break niet meer te boven: 4-6.

Federer was in de beslissende derde set zelfs dicht bij uitschakeling. Hij poetste echter opnieuw een vroege break weg, daarna bij 5-6 twee matchpoints en trok vervolgens aan het langste eind in de tiebreak: 7-3.

'King Roger', die bezig is aan pas zijn eerste graveltoernooi sinds 2016, stuit vrijdag in de kwartfinales op de Oostenrijker Dominic Thiem, die in twee sets te sterk was voor de Italiaan Fabio Fognini: 6-4 en 7-5.

Novak Djokovic stond opnieuw geen set af aan Jérémy Chardy. (Foto: ANP)

Djokovic ten koste van Chardy naar kwartfinales

Novak Djokovic plaatste zich donderdag ten koste van Jérémy Chardy voor de kwartfinales in Madrid. De Servische nummer één van de wereld stond ook in het dertiende duel met de Fransman geen set af: 6-1 en 7-6 (2).

Djokovic won tien jaar geleden op de Australian Open voor het eerst van Chardy en sindsdien versloeg hij de mondiale nummer 47 elf keer in 'straight sets'.

Chardy was in de tweede set van de confrontatie in Madrid twee punten verwijderd van zijn eerste setwinst, maar zo ver kwam het niet door solide spel van Djokovic op de belangrijke momenten.

Djokovic treft vrijdag in de kwartfinales de Kroaat Marin Cilic, die in drie sets afrekende met de Serviër Laslo Djere: 4-6, 6-3 en 6-2.

Rafael Nadal hoefde zich niet bovenmatig in te spannen tegen Frances Tiafoe. (Foto: ANP)

Nadal ten koste van Tiafoe naar kwartfinales

Rafael bereikte donderdag ten koste van Frances Tiafoe de kwartfinales. De Spanjaard hoefde zich net als Djokovic niet bovenmatig in te spannen om zich alsnog in twee sets te ontdoen van de Amerikaan: 6-3 en 6-4.

Nadal maakte vooral indruk met zijn service. Hij sloeg zes aces en stond geen enkele servicegame af en bewees daarmee nog maar weer eens zijn dominante status op gravel.

'Rafa' staat in de kwartfinales tegenover de Zwitser Stan Wawrinka, die voor een kleine verrassing zorgde tegen de Japanner Kei Nishikori: 6-3 en 7-6 (4).

Alexander Zverev is de titelverdediger in Madrid. De Duitser knokte zich in de derde ronde in drie sets langs de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 6-4 en 6-4.