Novak Djokovic heeft zich donderdag ten koste van Jérémy Chardy geplaatst voor de kwartfinales van het Masterstoernooi van Madrid. De Servische nummer één van de wereld stond ook in het dertiende duel met de Fransman geen set af: 6-1 en 7-6 (2).

Djokovic won tien jaar geleden op de Australian Open voor het eerst van Chardy en sindsdien versloeg hij de mondiale nummer 47 elf keer in 'straight sets'.

Chardy was in de tweede set van de confrontatie in Madrid twee punten verwijderd van zijn eerste setwinst, maar zo ver kwam het niet door solide spel van Djokovic op de belangrijke momenten.

Djokovic neemt het vrijdag voor een plek in de halve finales op tegen de Kroaat Marin Cilic, die in zijn derderondepartij in drie sets te sterk was voor de Serviër Laslo Djere: 4-6, 6-3 en 6-2.

Djokovic jaagt op eerste titel sinds Australian Open

'Djoko' jaagt in Madrid op zijn eerste titel sinds de Australian Open, eind januari. Hij kwam vorige week niet verder dan de kwartfinales van het eerste Masterstoernooi van het seizoen op gravel in Monte Carlo.

Djokovic presteert dit jaar in elk geval al beter dan een jaar geleden in Madrid. Hij strandde toen meteen in de tweede ronde, hoewel hij wel pas net terug was van langdurig blessureleed.

Alexander Zverev is de titelverdediger in Madrid. De Duitser treft later op donderdag in de derde ronde de Pool Hubert Hurkacz.