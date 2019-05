Rafael Nadal heeft zijn eerste partij bij het Masters-toernooi in Madrid overtuigend gewonnen. De Spanjaard zette het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime in de tweede ronde zonder problemen opzij.

De 32-jarige Nadal, die in de eerste ronde een bye had, versloeg de veertien jaar jongere Auger-Aliassime in twee sets: 6-3 en 6-3. De partij op het Spaanse gravel duurde zo'n anderhalf uur.

In de eerste set had Nadal voldoende aan een break in de achtste game. Hij mocht in het tweede bedrijf op 5-2 serveren voor de wedstrijd, maar Auger-Aliassime brak terug.

Een game later maakte de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar het karwei onder toeziend oog van onder anderen de Braziliaanse ex-voetballer Ronaldo alsnog af. De Mallorcaan had daar wel zes matchpoints voor nodig.

In de derde ronde neemt Nadal het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, die woensdag afrekende met de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-4, 3-6, 6-3.

Nadal kan het toernooi in Madrid voor de zesde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. De nummer twee van de wereld triomfeerde in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017 in de Spaanse hoofdstad.

Félix Auger-Aliassime is de nummer dertig van de wereld. (Foto: Pro Shots)

Del Potro al in tweede ronde uitgeschakeld

Voor Juan Martín Del Potro viel het doek al in de tweede ronde. De als zevende geplaatste Argentijn moest zijn meerdere erkennen in de Serviër Laslo Djere: 3-6, 6-2, 5-7.

De dertigjarige Del Potro speelde zijn eerste partij sinds eind februari, toen hij in het Amerikaanse Delray Beach werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij miste eerder dit jaar de Australian Open door een knieblessure.