Roger Federer heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste gravelpartij in drie jaar tijd. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar maakte dinsdag met een zege zijn rentree bij het Masters-toernooi in Madrid.

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn op gravel en hier in Madrid. De ovatie die ik vooraf én na de partij kreeg was geweldig. Het gaf me het gevoel dat het de juiste keuze was om hier te komen", aldus Federer.

De 37-jarige Zwitser imponeerde bij zijn terugkeer op gravel, want hij gaf de Fransman Richard Gasquet weinig kans. Binnen een uur was het 6-2 en 6-3.

"Ik was de hele dag vrij kalm, al voelde ik twee uur voor de wedstrijd wel wat zenuwen. Gelukkig was dat de enige keer en waren ze snel weg. Ik ben blij dat ik op deze manier begonnen ben", aldus Federer, die het toernooi in Madrid drie keer won (2006, 2009 en 2012).

"Ik heb het gravel gemist en het is geweldig om op deze manier terug te keren. Het was een speciale avond voor me."

Roger Federer tijdens zijn partij tegen Richard Gasquet. (Foto: Getty Images)

Federer nu tegen Monfils of Fucsovics

De laatste keer dat Federer meedeed aan een graveltoernooi was in mei 2016, toen hij op het Masters-toernooi van Rome in de achtste finales werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem.

Sindsdien sloeg de Zwitser het gravelseizoen steevast over om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op Wimbledon, het Grand Slam-toernooi op zijn favoriete ondergrond gras.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Federer het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Hongaar Márton Fucsovics, die woensdagmiddag tegen elkaar spelen.