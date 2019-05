Roger Federer heeft dinsdagavond op overtuigende wijze de derde ronde van het Masters-toernooi in Madrid bereikt. De ervaren Zwitser was in zijn eerste partij op gravel in drie jaar tijd een maatje te groot voor de Fransman Richard Gasquet.

De 37-jarige Federer, die voor het eerst in actie kwam sinds maart en in de hele wedstrijd geen enkel breakpoint weggaf, had slechts 24 minuten nodig om de eerste set te pakken. Het tweede bedrijf duurde zes minuten langer: 6-2 en 6-3.

De laatste keer dat Federer meedeed aan een graveltoernooi was in mei 2016, toen de twintigvoudig Grand Slam-winnaar op het Masters-toernooi van Rome in de achtste finales werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem.

Sindsdien sloeg Federer het gravelseizoen steevast over om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op Wimbledon, het Grand Slam-toernooi op zijn favoriete ondergrond gras. In januari van dit jaar kondigde hij aan weer mee te willen doen aan Roland Garros en een maand later zegde hij ook zijn deelname in Madrid toe.

Roger Federer bij zijn rentree op gravel in Madrid. (Foto: Getty Images)

Federer kan voor vierde keer zegevieren in Madrid

Voor een plek in de kwartfinales neemt Federer het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Hongaar Marton Fucsovics, die woensdagmiddag tegen elkaar spelen.

Federer, de huidige nummer drie van de wereld, schreef het Masters-toernooi van Madrid in 2006, 2009 en 2012 op zijn naam. Ook in 2007 en 2010 reikte hij tot de finale in de Spaanse hoofdstad, maar toen ging hij in de eindstrijd onderuit.

In aanloop naar Roland Garros (26 mei-10 juni) doet Federer volgende week ook nog mee aan het graveltoernooi in Rome. Hij zegevierde nog nooit in de Italiaanse hoofdstad, maar bereikte wel vier keer de finale.

Federer speelt volgende week ook op het gravel van Rome. (Foto: Pro Shots)

Djokovic eenvoudig naar derde ronde

Novak Djokovic plaatste zich eerder op dinsdag al eenvoudig voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Madrid. De Servische nummer één van de wereld won in de tweede ronde in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-4 en 6-2.

Djokovic, die in de eerste ronde een bye had, had slechts een uur en vijf minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 57 van de ATP-ranking.

De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar kwam geen moment in de problemen tegen Fritz, die in de eerste ronde nog voor een verrassing had gezorgd door de Bulgaar Grigor Dimitrov uit te schakelen.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de Fransman Jeremy Chardy of de Spanjaard Albert Ramos Viñolas. Djokovic stelde vorig jaar teleur in Madrid. Hij verloor toen in de tweede ronde al verrassend van de Brit Kyle Edmund.

Er doen geen Nederlanders mee aan het mannentoernooi in Madrid (enkelspel). Robin Haase strandde zondag in de laatste ronde van de kwalificaties.