Novak Djokovic heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Madrid. De Servische nummer één van de wereld won in de tweede ronde in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-4 en 6-2.

Djokovic, die in de eerste ronde een bye had, had slechts een uur en vijf minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 57 van de ATP-ranking.

De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar kwam geen moment in de problemen tegen Fritz, die in de eerste ronde nog voor een verrassing had gezorgd door de Bulgaar Grigor Dimitrov uit te schakelen.

In de eerste set had Djokovic voldoende aan een break bij 3-3 en in de tweede set snoepte hij de service van zijn tegenstander af bij 1-1 en een 3-1-voorsprong.

Djokovic stelde vorig jaar teleur in Madrid

Voor een plek in de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de Fransman Jeremy Chardy of de Spanjaard Albert Ramos Viñolas.

Djokovic stelde vorig jaar teleur in Madrid. Hij verloor toen al verrassend in de tweede ronde van de Brit Kyle Edmund.

Er doen geen Nederlanders mee aan het mannentoernooi in Madrid. Robin Haase strandde zondag in de laatste ronde van de kwalificaties.