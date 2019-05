Kiki Bertens heeft maandag de achtste finales van het WTA-toernooi in Madrid bereikt. De nummer zeven van de wereld is nog zonder setverlies op het gravel in de Spaanse hoofdstad.

Bertens was ditmaal te sterk voor Jelena Ostapenko uit Letland, de mondiale nummer 29 en de Roland Garros-winnares van 2017. Het werd 6-4 en 6-3 voor de 27-jarige Nederlandse.

In de vorige ronde had Bertens zich al soepel ontdaan van de Tsjechische Katerina Siniaková (6-3 en 6-2). Voor een plek in de kwartfinales treft ze Ostapenko's landgenote Anastasija Sevastova, de nummer dertien van de WTA-ranking.

Bertens heeft veel punten te verdedigen in Madrid, want vorig jaar bereikte de Wateringse de finale. Daarin verloor ze in drie sets van Petra Kvitová.

Bertens begon het gravelseizoen een maand geleden in Charleston, waar ze tot de achtste finales reikte. Vervolgens kwam de Nederlandse in Stuttgart tot de halve eindstrijd.

Deze maand doet Bertens ook nog mee aan het graveltoernooi in Rome. Ze bereidt zich voor op Roland Garros, dat op 26 mei begint.