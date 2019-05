Robin Haase is er zondag net niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdschema van het Masters-toernooi in Madrid. De Hagenaar verspeelde in de laatste kwalificatieronde zelfs twee matchpoints.

De 32-jarige Haase ging in de tweede kwalificatieronde met 7-5, 3-6, 6-7 (5) onderuit tegen de vier jaar jongere Fransman Pierre-Hugues Herbert. De partij op het Spaanse gravel duurde bijna 2,5 uur.

In de eerste kwalificatieronde was Haase nog in drie sets te sterk voor de Australiër Bernard Tomic. Tegen Herbert, de nummer 43 van de wereld, kwam hij echter net tekort.

Haase nam in de beslissende set al snel een break voorsprong en kreeg op 5-3 twee matchpoints op eigen service. De mondiale nummer 63 verzuimde de partij te beslissen, waardoor Herbert het evenwicht kon herstellen.

Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing geven. Daarin kwam de Nederlander met 5-3 voor, maar verloor hij de volgende vier punten.

Pierre-Hugues Herbert (Foto: Pro Shots)

Haase strandde vorig jaar in tweede ronde

Het is de eerste keer sinds 2016 dat Haase het hoofdtoernooi in Madrid mist. De afgelopen twee jaar strandde hij telkens in de tweede ronde in de Spaanse hoofdstad.

Vorige week werd Haase bij het graveltoernooi in Boedapest in de tweede ronde uitgeschakeld. In de Hongaarse hoofdstad moest hij zijn meerdere erkennen in de Kroaat Borna Coric.

Het Masters-toernooi van Madrid werd vorig jaar gewonnen door Alexander Zverev. De Duitser rekende in de finale af met de Oostenrijker Dominic Thiem.