Kiki Bertens heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid. De 27-jarige tennisster rekende op het Spaanse gravel redelijk eenvoudig af met Katerina Siniaková.

Bertens had 1 uur en 7 minuten nodig om de vijf jaar jongere Tsjechische Siniaková te verslaan: 6-3 en 6-2.

"Ik was best nerveus aan het begin van de partij, maar het is goed om hier terug te zijn", zei de winnares in een eerste reactie.

De Nederlandse neemt het in de tweede ronde op tegen de Letse Jelena Ostapenko, die weinig moeite had met Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland: 6-2 en 6-1.

Bertens heeft veel punten te verdedigen in Madrid, want vorig jaar bereikte de mondiale nummer zeven de finale in de Spaanse hoofdstad. Daarin verloor ze in drie sets van Petra Kvitová.

Katerina Siniaková. (Foto: ANP)

Siniaková mopperend op de baan

Siniaková won vorig jaar op het hardcourt in Peking haar enige eerdere ontmoeting met Bertens, maar op gravel - de favoriete ondergrond van de Wateringse - bleek Bertens zaterdag een maatje te groot voor de mondiale nummer 44.

In de eerste set liet Bertens haar tegenstander, die tijdens de partij veel op zichzelf en de scheidsrechter mopperde, na een vroege break nog terugkomen tot 4-3, maar een nieuwe break leverde haar setwinst op.

De pupil van Raemon Sluiter stoomde direct door en pakte de eerste drie games van de tweede set. Siniaková - de nummer één van de wereld in het dubbelspel - brak terug tot 3-1, maar dat was haar laatste opleving.

Haase naar tweede ronde kwalificatie

In het mannentoernooi knokte Robin Haase zich zaterdag naar de tweede ronde van de kwalificatie. De Nederlander won in drie sets van de Australiër Bernard Tomic: 6-7 (6), 6-2 en 7-5.

Haase moet winnen van de Fransman Pierre-Hugues Herbert - de nummer 43 van de wereld - om het hoofdtoernooi te bereiken in Madrid.