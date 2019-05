Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Madrid op tegen Katerina Siniaková, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen. De Tsjechische is de nummer 44 van de wereld.

De 27-jarige Bertens en de vijf jaar jongere Siniaková stonden één keer eerder tegenover elkaar, in oktober 2018. De Westlandse verloor in de achtste finales van het WTA-toernooi van Peking toen in twee sets van de Tsjechische: 4-6 en 3-6.

Door haar beschermde status kan Bertens in de eerste rondes in ieder geval geen toptienspeelster tegenkomen. Mocht ze de kwartfinales bereiken in Madrid, dan neemt de kopvrouw van het Nederlandse tennis het mogelijk tegen de als tweede geplaatste Petra Kvitová op.

Bertens en Kvitová, die het toernooi met een partij tegen de Amerikaanse Sofia Kenin begint, kwamen elkaar vorige week nog tegen in de halve finales van het indoorgraveltoernooi in Stuttgart. De Tsjechische trok in drie sets aan het langste eind en won daarna in de finale van Anett Kontaveit.

WTA-ranking 1. Naomi Osaka (Jap) - 6.151 punten

2. Petra Kvitová (Tsj) - 6.015

3. Simona Halep (Roe) - 5.682

4. Angelique Kerber (Dui) - 5.220

5. Karolína Plísková (Tsj) - 5.111

6. Elina Svitolina (Oek) - 4.921

7. Kiki Bertens (Ned) - 4.765

8. Sloane Stephens (VS) - 4.386

9. Ashleigh Barty (Aus) - 4.275

10. Aryna Sabalenka (WRu) - 3.520

Bertens heeft veel punten te verdedigen

Er is Bertens veel aan gelegen om ver te komen op het prestigieuze toernooi in Madrid. De huidige nummer zeven van de wereld reikte vorig jaar knap tot de finale in de Spaanse hoofdstad en heeft dus veel punten te verdedigen voor haar ranking.

Bertens reikte dit jaar tot dusver één keer tot de finale van een WTA-toernooi. Ze schreef in januari het hardcourttoernooi in het Russische Sint-Petersburg op haar naam door de Kroatische Donna Vekic in de finale te verslaan.

Het hoofdtoernooi in Madrid gaat zaterdag van start en duurt ruim een week. Van de top twintig van de wereld doet alleen Serena Williams niet mee.