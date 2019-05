Tenniscoach Sven Groeneveld begint aan een nieuwe avontuur in het WTA-circuit. De Nederlander is toegetreden tot de begeleidingsstaf van Sloane Stephens, de huidige nummer acht van de wereldranglijst.

De 26-jarige Amerikaanse heette Groeneveld op Twitter van harte welkom in haar staf. "Ik hoop dat je van Indiaas eten houdt", grapte ze.

Groeneveld was ruim vier jaar coach van Maria Sharapova. De Russische, voormalig nummer één van de wereld, maakte vorig jaar maart een einde aan de samenwerking.

"Na vier succesvolle jaren vol uitdagingen wil ik Sven bedanken voor zijn ongelooflijke loyaliteit, zijn harde werken en vooral de vriendschap die we hebben opgebouwd en verder gaat dan onze professionele band", zei ze destijds.

Dolle vreugde bij Sloane Stephens na de winst van de US Open in 2017. (Foto: ANP)

Stephens won in 2017 US Open

Stephens, die is verloofd met oud-AZ-speler Jozy Altidore, won tot dusver zes WTA-titels, met als hoogtepunt de eindzege in 2017 op de US Open.

De rechtshandige speelster was daarnaast in 2016 een keer de sterkste in Washington, Auckland, Acapulco en Charleston en in 2018 in Miami.

Groeneveld werkte in het verleden ook al samen met grote namen als Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Tommy Haas, Michael Stich en Greg Rusedski.