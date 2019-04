Het prijzengeld voor Wimbledon gaat dit jaar opnieuw omhoog, maakte de organisatie van het toernooi dinsdag bekend. Onder de tennissers die deelnemen aan het Grand Slam-toernooi in Londen wordt een bedrag van in totaal 44 miljoen euro verdeeld.

De winnaar bij zowel de mannen als de vrouwen sleept 2,7 miljoen euro in de wacht, een verhoging van 100.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

Dat bleek dinsdag bij de jaarlijkse persconferentie voorafgaand aan de 133e editie, die van 1 juli tot en met 14 juli gespeeld wordt op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Ook vorig jaar werd het prijzengeld al verhoogd. Toen ging het totaalbedrag omhoog van 35 naar 38 miljoen euro.

Met name tennissers die al in een vroeg stadium sneuvelen, gaan er dit jaar fors op vooruit in vergelijking met eerdere edities. Bij uitschakeling in de eerste drie rondes of in de kwalificaties, ligt de beloning ruim 10 procent hoger dan in 2018.

De organisatie maakt tevens bekend dat de bouw van het dak op Court 1 af is. Tijdens de komende editie wordt nog geen gebruik van de schotklok gemaakt. Die moet voorkomen dat spelers te lang de tijd nemen voor hun service. Vanaf 2020 wordt de schotklok waarschijnlijk wel gehanteerd.

Eerder werd al bekend dat er vanaf dit jaar bij een stand van 12-12 in de beslissende set een tiebreak zal worden gespeeld. De bedoeling is om marathonpartijen te voorkomen en wedstrijd af te sluiten "in een acceptabele tijdsduur".

Kerber won vorig jaar Wimbledon door in de finale Serena Williams te verslaan. (Foto: Pro Shots)

Ook Roland Garros verhoogde prijzengeld

Vorige maand gaf ook Roland Garros te kennen het prijzengeld flink op te schroeven, naar een totaalbedrag van 42,7 miljoen euro. De winnaars in Parijs verdienen met 2,3 miljoen wel iets minder dan op Wimbledon.

Na de Australian Open (januari) en Roland Garros (26 mei-9 juni) is Wimbledon het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen. Eind augustus staat nog de US Open op het programma. Novak Djokovic en Angelique Kerber verdedigen deze zomer hun titel op het 'heilige gras' in Londen.