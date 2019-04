Petra Kvitová heeft zondag het WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam geschreven. Bij het ATP-toernooi van Barcelona was de eindzege voor Dominic Thiem.

De 29-jarige Kvitová, die in de halve eindstrijd te sterk was voor Kiki Bertens, had in de finale op het Duitse gravel twee sets nodig om de Estse Anett Kontaveit te kloppen: 6-3 en 7-6 (2).

Kontaveit had een vrije doorgang naar de finale gekregen. De Japanse Naomi Osaka had zich voor de halve finale geblesseerd afgemeld.

Kvitová is opmerkelijk genoeg pas de eerste vrouw die dit seizoen twee WTA-toernooien wint. Ze was eerder de sterkste in Sydney. De overige toernooien werden telkens door een andere vrouw gewonnen.

Thiem boekte in Barcelona zijn tweede toernooizege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Thiem klasse apart tegen Medvedev

Thiem was in de finale van het ATP-toernooi van Barcelona een klasse apart. De Oostenrijkse nummer drie van de plaatsingslijst stond slechts vier games af aan Daniil Medvedev: 6-4 en 6-0.

Thiem had een ronde eerder voor een sensatie gezorgd door topfavoriet Rafael Nadal uit te schakelen. De Oostenrijker kende tegen Medvedev een trage start, want de Rus forceerde een vroege break. Thiem gaf daarna gas en won twaalf van de laatste dertien games.

Het is de tweede toernooizege van het jaar voor Thiem. Hij won in maart het toernooi van Indian Wells, door in de finale Roger Federer te verslaan.

Arantxa Rus is goed op dreef in Italië. (Foto: ANP)

Rus wint opnieuw op Sardinië

Arantxa Rus heeft voor de tweede week op rij een ITF-toernooi gewonnen in Santa Margherita di Pula. De 28-jarige Zuid-Hollandse rekende in de finale op het eiland Sardinië af met de Amerikaanse Elizabeth Halbauer: 6-2, 6-7 (6) en 6-1.

Ook vorige week was de huidige mondiale nummer 127 de sterkste in het Italiaanse plaatsje. Toen won ze in de eindstrijd van de Oekraïense Daria Lopatetska.

Rus liet de Fed Cup-ontmoeting in en tegen Japan schieten om zich op het gravel voor te bereiden op Roland Garros. Zonder Rus en de eveneens afwezige Kiki Bertens ging de equipe van Paul Haarhuis kansloos ten onder, wat tot degradatie leidde.