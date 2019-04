Rafael Nadal is er niet in geslaagd om voor de twaalfde keer in zijn loopbaan het ATP-toernooi van Barcelona te winnen. De Spanjaard verloor zaterdag in de halve finales verrassend in twee sets van de Oostenrijker Dominic Thiem: 4-6 en 4-6.

Nadal slaagde er vorige week ook al niet in om zijn twaalfde titel op te eisen op het Masterstoernooi van Monte Carlo. Hij werd daar in eveneens de halve finales uitgeschakeld door de Italiaan Fabio Fognini.

De 32-jarige routinier heeft zodoende nog steeds niet het ATP-record in handen van speler die een bepaald toernooi twaalf keer op zijn naam wist te schrijven.

Nadal had het tegen Thiem, die slechts twee plekken lager staat op de plaatsingslijst (één om drie), opvallend lastig op zijn eigen service en moest daarom de nodige breakpoints wegwerken.

Thiem gaf daarentegen helemaal niets weg op eigen opslag en serveerde op 5-4 in de tweede set voor de zege. Hij kwam nog wel op een 0-40-achterstand, maar knokte zich sterk terug en won de game én de partij alsnog.

Dominic Thiem bedankt het publiek na zijn zege op Rafael Nadal. (Foto: ANP)

Thiem in finale tegen Medvedev

Thiem neemt het zondag in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev, die in de andere halve finale in drie sets won van de Japanner Kei Nishikori: 6-4, 3-6 en 7-5.

Medvedev leek aanvankelijk aan het kortste eind te trekken, maar hij maakte in de beslissende derde set knap een 0-2-achterstand ongedaan en sloeg vervolgens toe op 6-5.

Nadal kent door zijn voortijdige exits in Monte Carlo en Barcelona geen optimale voorbereiding voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi op het Parijse gravel dat op zondag 26 mei van start gaat.

De linkshandige speler won Roland Garros al elf keer en is ook de titelverdediger. Hij versloeg vorig jaar in de finale in drie sets Thiem.