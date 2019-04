Kiki Bertens is er zaterdag niet in geslaagd de finale van het WTA-toernooi in Stuttgart te bereiken. De Westlandse verloor op het Duitse gravel na een spannende partij van iets meer dan twee uur in drie sets van Petra Kvitová: 6-7 (3), 6-3 en 1-6.

Door haar nipte nederlaag slaagde de 27-jarige Bertens er niet in voor de tweede keer dit jaar de finale van een WTA-toernooi te bereiken. De kopvrouw van het Nederlandse tennis schreef eind januari het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg op haar naam.

Bertens boekte deze editie wel haar beste resultaat ooit in Stuttgart, waardoor ze punten pakte voor de WTA-ranking. De nummer zeven van de wereld werd in 2017 en 2018 al in de eerste ronde uitgeschakeld in Duitsland.

Dit jaar was Bertens in Stuttgart achtereenvolgens te sterk voor de Duitse qualifier Anna-Lena Friedsam, de Zwitserse Belinda Bencic en thuisspeelster Angelique Kerber, drievoudig Grand Slam-winnares en de nummer vijf van de plaatsingslijst.

Kvitová staat voor de vierde keer dit jaar in de finale van een WTA-toernooi en gaat op voor haar tweede zege van 2019, nadat ze begin dit jaar het toernooi in Sydney won. De nummer drie van de wereld neemt het in de finale op tegen Anett Kontaveit, die de eindstrijd bereikte doordat de mondiale nummer één Naomi Osaka zich terugtrok met een buikblessure.

Kvitová staat voor de vierde keer dit jaar in een WTA-finale. (Foto: ANP)

Bertens en Kvitová aan elkaar gewaagd

Bertens en de 29-jarige Kvitová deden in de vier voorgaande ontmoetingen weinig voor elkaar onder en dat was in Stuttgart niet veel anders. De Nederlandse verloor op 1-0 weliswaar direct haar eerste servicegame, maar trok de stand direct gelijk.

Zowel Bertens als Kvitová liet in het restant van de eerste set geen steek meer vallen op de eigen service, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Bertens verloor drie punten op haar eigen opslag en moest het eerste bedrijf zo aan haar Tsjechische opponent laten.

In de tweede set richtte Bertens zich helemaal op. Ze won meer punten op haar eerste service en had aan twee breaks genoeg om een beslissende derde set af te dwingen. Dat bleek uiteindelijk uitstel van executie voor de Wateringse, die in het derde bedrijf al snel op een break achterstand kwam.

Bertens kreeg op 0-2 in de derde set weliswaar de uitgelezen kans om de servicegame van Kvitová te pakken, maar de Tsjechische slaagde erin om drie breakpoints weg te slaan. Kvitová pakte de zwaarbevochten game, brak Bertens direct daarna voor de tweede keer en liep vervolgens in rap tempo uit naar de zege.