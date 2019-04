Kiki Bertens kijkt met een tevreden gevoel terug op haar overtuigend gewonnen kwartfinaleduel met Angelique Kerber van vrijdag op het WTA-toernooi in Stuttgart. De Westlandse is vooral blij dat haar service zo goed loopt op het Duitse gravel.

"Ik denk dat ik een erg goede en solide wedstrijd heb gespeeld. Ik ben dan ook heel blij wat ik heb neergezet", zei Bertens na haar partij tegen drievoudig Grand Slam-winnares Kerber (6-3 en 6-4) in gesprek met FOX Sports.

"Mijn service liep erg goed, zeker tegen een Kerber die altijd goed retourneert. Als je dan in de hele wedstrijd geen enkel breakpoint tegen krijgt, dan weet je dat je goed en agressief aan het spelen bent."

Bertens maakte donderdag in haar achtstefinaleduel met Belinda Bencic al de nodige indruk door liefst twintig aces te noteren. Een persoonlijk record voor de kopvrouw van het Nederlandse tennis, die tegen Kerber opnieuw imponeerde door 75 procent van de punten op haar eigen opslag te winnen.

"Tegen Bencic sloeg ik heel veel aces, maar dat was tegen Kerber een stuk lastiger. Mijn service helpt me wel heel erg deze week", merkt de 27-jarige Nederlandse, die voor de derde keer dit jaar in de halve finales van een WTA-toernooi staat.

Angelique Kerber strandde tegen Bertens in de kwartfinales. (Foto: ANP)

'Iedereen was een beetje tegen mij'

Hoewel Bertens vrijdag duidelijk merkte dat ze met Kerber een thuisspeelster trof, vond de huidige nummer zeven van de wereld het juist geen nadeel dat het publiek in Stuttgart op de hand was van de 31-jarige Duitse.

"Iedereen was een beetje tegen mij. Je hoorde zo nu en dan gejuich en geklap bij punten voor haar, maar dat vind ik alleen maar fijn. De druk ligt dan namelijk bij haar. Ik voelde me goed op de baan."

Voor een plek in de finale neemt Bertens het zaterdag vanaf 15.30 uur op tegen de Tsjechische Petra Kvitová. De huidige nummer drie van de wereld reikte dit jaar al drie keer tot de finale van een WTA-toernooi (Sydney, Australian Open en Dubai) en zegevierde in Sydney.

"Het wordt een erg lastige wedstrijd tegen Petra", beseft Bertens, die dit jaar het toernooi in Sint-Petersburg won. "Ze heeft tot nu toe een erg goed jaar en het is een heel goede speelster. We hebben goede wedstrijden tegen elkaar gehad in het verleden en ik kijk uit naar weer een moeilijke battle."