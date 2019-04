Kiki Bertens heeft zich vrijdag voor de derde keer dit jaar geplaatst voor de halve finales van een WTA-toernooi. De 27-jarige tennisster was in de kwartfinales in Stuttgart in twee sets te sterk voor de Duitse Angelique Kerber.

De als zesde geplaatste Bertens had 1 uur en 16 minuten nodig om de als vijfde ingeschaalde Kerber - in 2015 en 2016 toernooiwinnares in Stuttgart - te verslaan op het Duitse gravel: 6-3 en 6-4.

Bertens schaarde zich eerder dit jaar in Sydney en Sint-Petersburg ook bij de laatste vier van een WTA-toernooi. In Australië was de halve finale het eindstation, terwijl ze in Rusland haar tot nu toe enige titel van 2019 won.

Bertens en Kerber speelden voor de vijfde keer tegen elkaar. De Nederlandse, die vorig jaar op Roland Garros in de derde ronde verloor van de drievoudig Grand Slam-winnares, staat nu met 3-2 voor in de onderlinge duels.

De mondiale nummer zeven neemt het zaterdag in de halve finales in Stuttgart op tegen Petra Kvitová. De als derde geplaatste Tsjechische rekende eerder op vrijdag ondanks een matige start af met de als zevende ingeschaalde Letse Anastasija Sevastova: 2-6, 6-2 en 6-3.

Bertens won de laatste twee wedstrijden van Kvitová, maar de Tsjechische zegevierde in het enige onderlinge duel op gravel (vorig jaar in de finale in Madrid).

Angelique Kerber. (Foto: ANP)

Bertens krijgt geen breakpoint tegen

Bertens maakte donderdag in haar kwartfinaleduel met Belinda Bencic (4-6, 6-3 en 6-4) indruk door liefst twintig aces te noteren, een persoonlijk record. Een dag later serveerde de Wateringse ook tegen Kerber erg sterk.

De pupil van Raemon Sluiter sloeg 'slechts' vijf aces, maar won wel 75 procent van de punten op haar eigen opslag. Ze stond in de hele partij geen enkel breakpoint toe aan Kerber.

Bertens kreeg zelf vier kansen om door de opslag van de Duitse te gaan en daar benutte ze er in in beide sets één van. Ze maakte de partij af met een ace.

"Ik speelde beter dan gisteren, ik ben heel blij met mijn optreden", zei de Nederlandse, die tot dit jaar nog nooit een partij gewonnen had in Stuttgart.