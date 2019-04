Rafael Nadal heeft vrijdag met enige moeite de halve finales bereikt op het graveltoernooi van Barcelona. De titelverdediger versloeg Jan-Lennard Struff met 7-5 en 7-5.

De nummer twee van de wereld begon sterk tegen Struff, die met de 51e plek een stuk lager op de wereldranglijst staat.

Nadal liep uit naar 4-1, maar de Duitser, die in Barcelona al Stefanos Tsitsipas en David Goffin uitschakelde, kwam sterk terug. De set leek uit te draaien op een tiebreak maar met een 'lovegame' op de service van Struff won Nadal met 7-5 de eerste set.

In de tweede set was het eerste breakpoint pas in de achtste game. Nadal kreeg er twee maar moest de game toch aan Struff laten. In de twaalfde game brak de Spanjaard wel door de service van zijn tegenstander heen, wat meteen goed was voor de zege.

Nadat schaarde zich zo voor de twaalfde keer bij de laatste vier in Barcelona. De vorige elf keer dat hem dat lukte, won hij het toernooi in eigen land.

Zaterdag wacht Dominic Thiem, die de Argentijn Guido Pella versloeg: 7-5 en 6-2. Nadal en Thiem stonden in 2017 in de finale in Barcelona tegenover elkaar. De Spanjaard won eenvoudig met 6-4 en 6-1.