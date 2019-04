Rafael Nadal staat in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Barcelona. De nummer één van de plaatsingslijst was zijn landgenoot David Ferrer de baas.

Nadal had maar twee sets nodig om zich te ontdoen van de ervaren Ferrer: 6-3 en 6-3. De partij duurde bijna twee uur.

In de eerste ronde had de huidige mondiale nummer twee veel meer moeite met de Argentijn Leonardo Mayer, die zelfs een set van hem wist af te snoepen.

De 37-jarige Ferrer is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. Hij stopt volgende maand na het ATP-toernooi in Madrid. Hij werd na afloop door het publiek getrakteerd op een staande ovatie, die hij met betraande ogen aanschouwde.

Nadal aast op twaalfde zege in Barcelona

In de kwartfinales speelt Nadal tegen Jan-Lennard Struff, die de Griek Stéfanos Tsitsipás verrassend de baas was: 6-4, 3-6 en 6-2. Tsitsipás speelde vorig jaar nog de finale, die door Nadal werd gewonnen.

De Spanjaard aast op zijn twaalfde toernooizege in Barcelona. Hij won in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 en dus vorig jaar.

Nadal is in voorbereiding op Roland Garros, dat volgende maand begint. Hij was daar net als in Barcelona elf keer de beste. In aanloop naar het Grand Slam-toernooi speelt de mondiale nummer twee ook nog in Madrid en Rome.