Kiki Bertens heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Stuttgart. De 27-jarige Zuid-Hollandse was in de tweede ronde te sterk voor Belinda Bencic.

De nummer zeven van de wereld moest op het gladde gravel diep gaan om met de Zwitserse af te rekenen. Ze won in een kleine twee uur in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-4.

De service van Bertens liep uitstekend. Ze sloeg maar liefst twintig aces, wat een persoonlijk record is. Het is bovendien een evenaring van het record van dit jaar op WTA-niveau.

Toch was de nummer zes van de plaatsingslijst niet helemaal tevreden. "Ik heb niet mijn beste spel laten zien, maar gelukkig ben ik door", zei ze in een eerste reactie. Ze was verrast door haar hoge aantal aces. "Twintig? Zoveel aces heb ik nog nooit geslagen, daar ben ik heel blij mee."

Bertens doet in Stuttgart goede zaken met het oog op de wereldranglijst, aangezien ze er vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De kans is echter klein dat ze een plek stijgt, gezien de goede prestaties van de concurrentie.

Bertens knokt zich terug van achterstand

Bertens begon prima aan haar partij in de tweede ronde. Ze zette Bencic met name in de zesde game onder druk, maar de Zwitserse wist maar liefst vijf breakpoints weg te werken. Op 4-4 sloeg Bencic op haar eerste kans wel meteen toe, waarna ze de set met enige moeite binnensleepte.

Bertens werd ook in de eerste game van de tweede set gebroken, maar herstelde de achterstand meteen. Nadat ze een aantal breakpoints liet liggen, was het op 4-3 wel raak, waarna ze de set op eigen kracht greep.

In de derde set ging het aanvankelijk op service, maar op 2-2 sloeg Bertens een gaatje. Ze kreeg kansen om op een dubbele break voorsprong te komen, maar liet die liggen. Op 5-4 maakte ze het op eigen service wel af.

In de volgende ronde wacht de als vijfde geplaatste Angelique Kerber. De Duitse was in twee sets te sterk voor haar landgenote Andrea Petkovic: 6-2 en 6-4.