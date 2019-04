Robin Haase is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in Boedapest te bereiken. De Hagenaar verloor na een partij van ruim twee uur in drie sets van de als tweede geplaatste Kroaat Borna Coric.

De 32-jarige Haase knokte zich op het Hongaarse gravel knap terug in de wedstrijd nadat hij de eerste set verloor, maar in het beslissende derde bedrijf moest hij door twee breaks alsnog zijn meerdere erkennen in de tien jaar jongere Coric: 3-6, 6-4 en 4-6.

In de eerste ronde was Haase nog in drie sets te sterk voor de Italiaan Thomas Fabbiano. Bij een zege op Coric had de kopman van het Nederlandse tennis voor het eerst in 2019 de kwartfinales van een ATP-toernooi bereikt in het enkelspel.

Eerder dit jaar in het Bulgaarse Sofia en het Marokkaanse Marrakech reikte Haase ook tot de achtste finales, maar dat was ook het eindstation voor de huidige nummer 64 van de wereld.

Haase in voorbereiding op Roland Garros

Haase deed dit jaar voor de tweede keer in zijn loopbaan mee aan het graveltoernooi in Boedapest. De Zuid-Hollander werd in 2017 ook in de tweede ronde uitgeschakeld. Vorig jaar was hij niet van de partij in de Hongaarse hoofdstad.

Haase is in voorbereiding op Roland Garros (26 mei-10 juni), waar hij voor de twaalfde keer in zijn loopbaan aan meedoet. Hij kwam op het Grand Slam-toernooi in Parijs nooit verder dan de tweede ronde. Haase speelt de komende weken eerst nog in Madrid en Genève.

Coric wacht in de kwartfinales in Boedapest een krachtmeting met Filip Krajinovic. De Servische qualifier rekende in de achtste finales in twee sets af met Radu Albot uit Moldavië.