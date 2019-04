Rafael Nadal is het ATP-toernooi van Barcelona woensdag gestart met een zege. De topfavoriet versloeg de Argentijn Leonardo Mayer en herstelde zich daarmee van zijn verrassende uitschakeling van eerdere deze maand in Monte Carlo.

De als eerste geplaatste Nadal kende een stroef begin tegen Mayer en was niet zichzelf, maar won toch. Het werd 6-7 (7), 6-4 en 6-2 in een partij die bijna drie uur duurde.

Nadal werd zaterdag nog verrassend uitgeschakeld in de halve finales van het Masters-toernooi van Monte Carlo. Na zijn verlies tegen de Italiaan Fabio Fognini sprak hij van een van zijn slechtste gravelpartijen in veertien jaar.

De 32-jarige Nadal won het toernooi in Barcelona elf keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 én vorig jaar, toen hij in de finale afrekende met Stéfanos Tsitsipás.

Hij komt het Griekse talent tijdens de huidige editie van het graveltoernooi mogelijk in de kwartfinales al tegen. In de achtste finales treft de Spanjaard eerst zijn landgenoot David Ferrer.

Nadal is in voorbereiding op Roland Garros, dat volgende maand begint. Hij was daar net als in Barcelona elf keer de beste. In aanloop naar het Grand Slam-toernooi speelt de mondiale nummer twee ook nog in Madrid en Rome.