De ATP Finals worden vanaf 2021 vijf keer georganiseerd in Turijn. De Italiaanse stad neemt de organisatie over van Londen, waar het eindejaarstoernooi sinds 2009 gehouden wordt.

De ATP verkoos Turijn boven Manchester, Singapore, Tokio en Londen, die ook kandidaat waren om het toernooi te organiseren. Het indoortoernooi wordt over twee jaar gespeeld in de accommodatie Pala Alpitour.

Aan de ATP Finals, traditioneel het laatste toernooi van het jaar, doen in november de beste acht spelers van de wereldranglijst mee. De laatste editie werd gewonnen door de Duitser Alexander Zverev, die in de finale te sterk was voor Novak Djokovic. Roger Federer is recordhouder met zes titels.

De ATP Finals werden voor het eerst gehouden in 1970 in Tokio en zijn sindsdien ook georganiseerd in onder andere New York, Sydney en Sjanghai. De komende twee jaar wordt het toernooi nog gehouden in de Londense O2 Arena.