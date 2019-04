Kiki Bertens heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Stuttgart. De Zuid-Hollandse won in de eerste ronde in twee sets van de Duitse qualifier Anna-Lena Friedsam: 7-5 en 6-2.

Bertens kan in Stuttgart goede zaken doen voor de wereldranglijst, aangezien ze er vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Tsjechische Karolína Plísková (2-6 en 2-6).

De huidige nummer zeven van de wereld neemt het woensdag voor een plek in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitserse Belinda Bencic en de Luxemburgse Mandy Minella.

Bertens had in de eerste set veel moeite met Friedsam, die ooit de mondiale nummer 45 was, maar door blessureleed is afgezakt naar de 681e positie. Ze plaatste bij 5-5 de eerste break, al leverde dat haar wel gelijk setwinst op.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis was in de tweede set een stuk meer bij de les. Ze pakte zowel bij 1-1 als bij 4-2 de service af van Friedsam, waarna ze het op eigen service eenvoudig afmaakte.

Bertens kwam de afgelopen weken niet in actie. Ze speelde begin deze maand in Charleston haar laatste toernooi, waar ze als titelverdedigster strandde in de tweede ronde tegen de Griekse Maria Sakkari (6-7 (8) en 3-6).