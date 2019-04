Robin Haase heeft zich dinsdag voor de achtste finales van het ATP-toernooi in Boedapest geplaatst. De Nederlander was de Italiaan Thomas Fabbiano de baas op het Hongaarse gravel.

Ondanks een stroeve start stapte Haase als winnaar van de baan: 6-7 (4), 6-3 en 6-2. De 32-jarige Hagenaar staat op de ATP-ranking 27 plekken hoger dan Fabbiano: 64 om 91.

De partij in Boedapest werd in de derde set een uur onderbroken vanwege regen. Haase stond op dat moment met 2-1 voor en rekende na de pauze in rap tempo af met zijn Italiaanse opponent.

In de volgende ronde wacht Haase een zware opgave, want hij treft de als tweede geplaatste Borna Coric. De Kroaat bezet de vijftiende plaats op de wereldranglijst en had in de openingsronde een bye.

Twee dagen geleden stond Haase nog in de dubbelfinale bij het Masters-toernooi van Monte Carlo. In de strijd om de hoofdprijs ging hij daar onderuit met Wesley Koolhof.

Haase speelt volgende maand nog in Madrid en Genève voordat hij voor de twaalfde keer aan Roland Garros meedoet. Op het Parijse Grand Slam-toernooi kwam hij nooit verder dan de tweede ronde.