Simona Halep komt door een blessure aan haar linkerheup deze week niet in actie bij het WTA-toernooi in Stuttgart. De nummer twee van de wereld zat in dezelfde kant van het speelschema als Kiki Bertens.

Halep, die een bye had voor de eerste ronde, had in de kwartfinale aan kunnen treden tegen Bertens. De Nederlandse nummer zeven van de wereldranglijst speelt dinsdagavond in de eerste ronde tegen de Duitse qualifier Anna-Lena Friedsam.

Als Bertens de tweede ronde haalt op het graveltoernooi, dan neemt ze het op tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Zwitserse Belinda Bencic en Mandy Minella uit Luxemburg.

Halep had bij een goed resultaat in Duitsland de nummer één positie op de wereldranglijst kunnen heroveren, maar dan had de huidige nummer één Naomi Osaka wel vroeg uitgeschakeld moeten worden.

Halep speelde zeven uur in Fed Cup

Halep liep de heupblessure afgelopen weekend op in de halve finale van de Fed Cup, waarin Roemenië verloor van Frankrijk. Verspreid over drie duels stond ze zeven uur op de baan.

"Mijn lichaam voelt slecht, omdat ik alles heb gegeven in de Fed Cup", zegt Halep dinsdag op de website van de WTA. "Ik ben erg teleurgesteld door het verlies en moet hier mentaal en fysiek van herstellen."

Halep neemt twee weken rust en gaat zich daarna voorbereiden op Roland Garros, dat 25 mei begint. "Er is genoeg tijd om te herstellen. Ik ga naar huis om goed uit te rusten", zegt de 27-jarige Roemeense die titelverdediger is op de Franse Grand Slam.

Het toernooi in Stuttgart werd vorig jaar gewonnen door Karolína Plísková, die toen in de eerste ronde te sterk was voor Bertens. De Tsjechische nummer vijf van de wereld behoort ook dit jaar tot de deelnemers.