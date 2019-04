Rafael Nadal is niet te spreken over zijn optreden in de halve finales van het Masters-toernooi van Monte Carlo. De Spanjaard ging zaterdag kansloos onderuit tegen Fabio Fognini op het gravel in het prinsdom.

"Ik speelde een van mijn slechtste gravelpartijen in veertien jaar", foeterde Nadal na zijn nederlaag. "Het is lastig om ook maar één lichtpuntje te vinden."

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar verloor in iets meer dan anderhalf uur met 4-6 en 2-6 van Fognini. Met de winst van de eerste set maakte de Italiaan een einde aan een reeks van 25 gewonnen sets op rij van Nadal in Monte Carlo.

"Ik verdiende het om te verliezen", gaf de nummer twee van de wereld toe. "Ik speelde een erg slechte wedstrijd tegen een goede speler. In dat geval verlies je."

Rafael Nadal schudt Fabio Fognini de hand na zijn nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Nadal dicht bij verlies met 'bagel'

In het tweede bedrijf kreeg Fognini op 5-0 zelfs drie matchpoints. Hij had de eerste speler sinds Roger Federer in 2007 kunnen worden die met een 'bagel' won tegen Nadal.

"Alles ging fout en ik wil juist altijd het maximale eruit halen", aldus de Mallorcaan. "Maar ik moet ook de tegenslagen accepteren en dit was een slechte dag."

Nadal maakte zijn rentree in Monte Carlo, waar hij van 2005 tot en met 2012 en van 2015 tot en met 2018 de titel veroverde. Ruim een maand geleden trok hij zich met een knieblessure terug voor zijn halve finale tegen Federer in Indian Wells.

"Ik had al een slecht gevoel. Het was een zware dag. Ik kom net terug van een blessure en mentaal gezien was het niet gemakkelijk om alles te accepteren de afgelopen weken."

Fabio Fognini is uitzinnig van vreugde na zijn overwinning. (Foto: Pro Shots)

Fognini kan eerste Masters-toernooi winnen

Fognini boekte zijn derde overwinning op Nadal op gravel. De mondiale nummer achttien staat zondag in de finale tegenover de verrassende Serviër Dusan Lajovic.

"Ik wil eerst van mijn overwinning genieten", jubelde Fognini. "Ik heb Rafa verslagen op gravel. Daar ben ik erg blij mee."

"Het waaide behoorlijk en het was lastig om daarmee om te gaan. Bovendien moet je meer dan 100 procent gefocust zijn tegen Rafa op gravel. Nu wil ik de titel ook echt winnen."

De 31-jarige Fognini kan in Monte Carlo voor het eerst in zijn carrière een Masters-toernooi winnen. Op zijn palmares prijken momenteel acht ATP-titels.