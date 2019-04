Rafael Nadal is er niet in geslaagd om de finale van het Masters-toernooi van Monte Carlo te bereiken. De Spanjaard moest zaterdag verrassend zijn meerdere erkennen in de Italiaan Fabio Fognini. In het dubbelspel bereikten Robin Haase en Wesley Koolhof de eindstrijd.

De 32-jarige Nadal ging in de halve finales in twee sets onderuit tegen Fognini: 4-6 en 2-6. De partij op het Monegaskische gravel duurde ruim anderhalf uur.

Nadal had het toernooi in Monte Carlo voor de twaalfde keer kunnen winnen. Van 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2018 was de nummer twee van de wereld de sterkste in het prinsdom.

De 31-jarige Fognini staat in de finale tegenover de Serviër Dusan Lajovic. De mondiale nummer 48 zette in de halve eindstrijd de als tiende geplaatste Rus Daniil Medvedev met 7-5 en 6-1 opzij.

Fabio Fognini was een klasse apart in de tweede set tegen Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

Nadal geeft break voorsprong weg in eerste set

Nadal kwam meteen een break achter, maar de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar herstelde het evenwicht een game later en nam vervolgens een 3-1-voorsprong.

Fognini liet zich niet van de wijs brengen en knokte zich terug. In de negende game brak de mondiale nummer achttien opnieuw, waarna hij de set op love uitserveerde.

In het tweede bedrijf liep Fognini in een mum van tijd uit naar een 5-0-voorsprong en kreeg hij in de zesde game drie matchpoints op eigen service. Nadal werkte deze alle drie weg en brak terug, maar de titelverdediger moest in de zevende game alsnog buigen.

Robin Haase staat voor het eerst in de dubbelfinale in Monte Carlo. (Foto: ANP)

Haase en Koolhof naar dubbelfinale

De 32-jarige Haase en de twee jaar jongere Koolhof hadden een uur en 39 minuten nodig om de Brit Jamie Murray - de broer van Andy Murray - en de Braziliaan Bruno Soares te verslaan op het gravel in Monaco: 7-6 (4) en 6-4. In de wedstrijd vielen liefst dertien breaks.

Voor Koolhof is het tweede keer in een maand tijd dat hij in de dubbelfinale van een Masters-toernooi staat. In maart reikte hij met de Griek Stéfanos Tsitsipás tot de eindstrijd in Miami, maar daarin waren de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan een maatje te groot.

Voor de zege in Monte Carlo neemt Koolhof het met Haase op tegen de winnaar van de partij tussen het Argentijnse duo Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos en het Kroatische koppel Nikola Mektic/Franko Skugor.

Haase doet in Monte Carlo niet mee in het enkelspel. De ranking van de Hagenaar - hij is de nummer 63 van de wereld - was niet goed genoeg om deel te nemen aan het Masters-toernooi.