Novak Djokovic is vrijdag in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Monte Carlo verrassend uitgeschakeld. De 31-jarige Serviër ging onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev: 3-6, 6-4, 2-6. Rafael Nadal plaatste zich wel voor de halve eindstrijd.

Het is voor Djokovic al zijn derde vroege uitschakeling op rij bij een Masters-toernooi. De mondiale nummer één kwam vorige maand in Miami niet verder dan de vierde ronde en in Indian Wells was de derde ronde het eindstation.

De slordig spelende Djokovic moest tegen Medvedev al in de eerste game zijn service inleveren. Dat leverde hem uiteindelijk setverlies op. Daarna leek de Serviër orde op zaken te stellen door een break te plaatsen en de tweede set met 6-4 te winnen.

Drie matige opslagbeurten in de beslissende set van de Serviër zorgden er daarna toch voor dat Medvedev de zege pakte. De mondiale nummer veertien speelt in de halve eindstrijd tegen de Serviër Dusan Lajovic.

Djokovic won het toernooi van Monte Carlo in 2013 en 2015, maar kwam de laatste vier jaar niet verder dan de kwartfinales van het graveltoernooi. Vorig jaar ging hij in de tweede ronde onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Daniil Medvedev in actie op het gravel in Monte Carlo. (Foto: ANP)

Nadal knokt zich terug van dubbele break achterstand

Nadal rekende in de kwartfinales na een moeizame eerste set af met de Argentijn Guido Pella: 7-6 (1) en 6-3. De partij op het Monegaskische gravel nam bijna 2,5 uur in beslag.

De 32-jarige Nadal staat bij de laatste vier tegenover de winnaar van de partij tussen de Kroaat Borna Coric en de Italiaan Fabio Fognini.

De Spanjaard had het in de eerste set bijzonder lastig met Pella. Hij verloor tot drie keer toe zijn service en stelde daar zelf slechts één break tegenover. Hierdoor keek de nummer twee van de wereld tegen een 1-4-achterstand aan.

Nadal was echter op tijd bij de les en knokte zich terug tot 4-4. In de elfde game forceerde Pella opnieuw een break, maar de mondiale nummer 35 leverde zelf vervolgens ook zijn service in en was kansloos in de tiebreak.

In het tweede bedrijf nam Nadal direct een break voorsprong en liep hij uit naar een 5-1-voorsprong. Pella vocht zich nog terug tot 5-3, maar de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij een game later alsnog op zijn tweede matchpoint.

Nadal kan het toernooi in Monte Carlo voor de twaalfde keer op zijn naam schrijven. Hij was van 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2018 de sterkste in het prinsdom.

Rafael Nadal juicht na het binnenhalen van de eerste set. (Foto: Pro Shots)