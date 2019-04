Novak Djokovic is er vrijdag niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De 31-jarige Serviër ging verrassend in drie sets onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-3, 4-6 en 6-2.

Het is voor Djokovic al zijn derde vroege uitschakeling op rij bij een Masters-toernooi. De mondiale nummer één kwam vorige maand in Miami niet verder dan de vierde ronde en in Indian Wells was de derde ronde het eindstation.

De slordig spelende Djokovic moest tegen Medvedev al in de eerste game zijn service inleveren. Dat leverde hem uiteindelijk setverlies op. Daarna leek de Serviër orde op zaken te stellen door een break te plaatsen en de tweede set met 6-4 te winnen.

Drie matige opslagbeurten in de beslissende set van de Serviër zorgden er daarna toch voor dat Medvedev de zege pakte. De mondiale nummer veertien speelt in de halve eindstrijd tegen de Serviër Dusan Lajovic.

Djokovic won het toernooi van Monte Carlo in 2013 en 2015, maar kwam de laatste vier jaar niet verder dan de kwartfinales van het graveltoernooi. Vorig jaar ging hij in de tweede ronde onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Daniil Medvedev in actie op het gravel in Monte Carlo. (Foto: ANP)