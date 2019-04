Novak Djokovic heeft donderdag op overtuigende wijze de kwartfinales van het Masters-toernooi in Monte Carlo bereikt. De nummer één van de wereld rekende in twee sets af met Taylor Fritz.

De 31-jarige Djokovic had iets meer dan een uur nodig om de tien jaar jongere Amerikaan te verslaan: 6-3 en 6-0. Fritz, de nummer 65 van de wereld, rekende op zijn weg naar de derde ronde nog af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (opgave) en de Argentijn Diego Schwartzman.

Door zijn simpele overwinning blijft Djokovic in de race om het toernooi in Monte Carlo voor de derde keer in zijn loopbaan te winnen. De Serviër, die vorig jaar al in de achtste finales strandde, zegevierde in 2013 en 2015 op het gravel in Monaco en verloor in 2009 en 2012 de finale van Rafael Nadal.

Voor een plek in de halve finales neemt Djokovic het op tegen Daniil Medvedev. De Russische nummer veertien van de wereld was in de derde ronde in drie sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás.

Later op donderdag komen onder anderen elfvoudig winnaar en titelverdediger Nadal en Alexander Zverev nog in actie. De als tweede geplaatste Nadal neemt het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov en Zverev wacht een krachtmeting met de Italiaan Fabio Fognini.