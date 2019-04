Rafael Nadal heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Spanjaard versloeg in zijn eerste partij na een knieblessure zijn landgenoot Roberto Bautista Agut.

De 32-jarige Nadal, die in de eerste ronde een bye had, gunde de één jaar jongere Bautista Agut slechts twee games: 6-1 en 6-1. De partij op het Monegaskische gravel nam een uur en zeventien minuten in beslag.

Nadal maakt in Monte Carlo zijn rentree, nadat hij zich een maand geleden in Indian Wells geblesseerd terugtrok voor zijn halve finale tegen Roger Federer.

In de derde ronde neemt de nummer twee van de wereld het op tegen Grigor Dimitrov. De Bulgaar rekende in de tweede ronde af met de Duitser Jan-Lennard Struff: 7-6 (2) en 6-4.

Nadal kan het toernooi in Monte Carlo voor de twaalfde keer op zijn naam schrijven. Hij was van 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2018 de sterkste in het prinsdom.

Rafael Nadal speelt zijn eerste wedstrijd in een maand tijd. (Foto: Pro Shots)

Nadal trekt eerste vijf games naar zich toe

Nadal ging voortvarend van start en won de eerste vijf games. Bautista Agut, de mondiale nummer 22, had nauwelijks iets in te brengen en kwam pas in de zesde game op het scorebord.

Ook in het tweede bedrijf nam Nadal meteen een break voorsprong. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar bouwde zijn voorsprong in een mum van tijd uit en besliste de partij op zijn eerste matchpoint.