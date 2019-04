Novak Djokovic heeft zich dinsdag met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo.

De Servische nummer één van de wereld had meer dan 2,5 uur nodig om af te rekenen met de taaie Philipp Kohlschreiber: 6-3, 4-6 en 6-4.

De Duitse nummer veertig van de wereld was eerder dit jaar bij het Masters-toernooi in Indian Wells nog verrassend te sterk voor Djokovic, maar de Serviër was vastberaden om een tweede nederlaag op rij te voorkomen.

Na het verlies in set twee, waarin liefst zeven breaks vielen, pakte Djokovic in set drie direct de servicegame van de Duitser af. Die marge gaf hij in het restant niet meer uit handen. Het toernooi in Monaco is zijn eerste op gravel van dit seizoen.

Voor de tweevoudig winnaar in Monaco (2013 en 2015) was de zege een mijlpaal. Het is al de 850e zege in zijn loopbaan. Mocht Djokovic het toernooi winnen, dan is dat zijn 33e Masters-titel. Hij evenaart in dat geval Rafael Nadal.

In de derde ronde wacht Djokovic een tweestrijd met de Amerikaan Taylor Fritz. Die profiteerde van een opgave van Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman kon bij een achterstand van 6-4 en 2-0 niet meer verder.