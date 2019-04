Bibiane Schoofs heeft vrijdag de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Colombiaanse Bogota niet overleefd. De dertigjarige Gelderse was niet opgewassen tegen de Italiaanse Sara Errani.

Errani, voormalig nummer vijf van de wereld en momenteel de mondiale nummer 243, was met 6-2 en 6-1 te sterk voor Schoofs. De Nederlandse bezet de 162e plek op de WTA-ranking.

De partij op het gravel van Bogota was na ongeveer een uur voorbij. De 31-jarige Errani stond in 2012 in de finale van Roland Garros. Ze verloor toen in twee sets van Maria Sharapova.

Schoofs plaatste zich in Colombia via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en boekte in de eerste ronde een overtuigende zege (6-2 en 6-4) tegen 'thuisspeelster' Emiliana Aranga, die op een wildcard meedeed.

Voor de Nederlandse was het de tweede keer dit jaar dat ze een overwinning boekte in het hoofdschema van een WTA-toernooi. In januari haalde ze de tweede ronde in Auckland, waarin de Canadese Eugenie Bouchard te sterk was.