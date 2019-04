Robin Haase is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Marrakech. De Zuid-Hollander verloor op het Marokkaanse gravel in twee sets van de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego: 6-7 (5) en 3-6.

Haase incasseerde daarmee een fikse tegenvaller, want hij staat op de wereldranglijst liefst 41 plaatsen hoger dan Sonego: 62 om 103.

De kopman van het Nederlandse tennis toonde aanvankelijk wel veerkracht. Hij maakte in de eerste set een 1-3-achterstand ongedaan en in de tiebreak daarvan ook nog eens 1-4-achterstand, maar wist vervolgens een 5-4-voorsprong niet te verzilveren (5-7).

Haase werd in de tweede set meteen gebroken (0-2) en slaagde er in het restant van de partij geen moment in het tij voor een tweede keer te keren.

Tweede nederlaag tegen Sonego

Het was de tweede nederlaag voor Haase tegen Sonego in evenzoveel ontmoetingen. Hij moest vorig jaar ook al het onderspit delven in de eerste ronde van de Australian Open.

Haase won dinsdag in de eerste ronde in twee sets van de Tunesiër Malek Jaziri en presteerde daardoor beter dan vorig jaar in Marrakech, want toen strandde hij al in de eerste ronde in de hoofdstad van Marokko.

De geboren Hagenaar zal maandag op de nieuwe wereldranglijst sowieso één plaats stijgen en komt dus weer dicht in de buurt van een plek in de top zestig.