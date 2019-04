Bibiane Schoofs heeft zich dinsdag eenvoudig voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Bogota geplaatst. De Gelderse zette in de openingsronde de Colombiaanse Emiliana Arango opzij.

De dertigjarige Schoofs versloeg Arango, die met een wildcard werd toegelaten tot het hoofdtoernooi, in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij op het Colombiaanse gravel nam zo'n anderhalf uur in beslag.

Voor Schoofs is het de tweede keer dit jaar dat ze een overwinning boekt in het hoofdschema van een WTA-toernooi. In januari haalde ze de tweede ronde in Auckland, waarin de Canadese Eugenie Bouchard te sterk was.

In Bogota staat de nummer 162 van de wereld, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi, in haar volgende partij tegenover 'lucky loser' Sara Errani uit Italië.

Schoofs knokt zich in tweede set terug van achterstand

Tegen Arango had Schoofs al snel een break voorsprong te pakken, maar de mondiale nummer 426 herstelde het evenwicht meteen. Daarna won de Nederlandse vier games op rij.

In het tweede bedrijf kwam Schoofs met 3-0 achter, maar knokte ze zich terug. In de zevende game ging Arango door haar enkel, waarna een lange blessurebehandeling volgde.

De pas achttienjarige speelster kon uiteindelijk verder, maar pakte nog slechts één game. Schoofs besliste de wedstrijd op haar tweede matchpoint.