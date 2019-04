Arantxa Rus is maandag meteen in de eerste ronde uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Lugano. De Zuid-Hollandse verloor op het Zwitserse gravel in drie sets van thuisspeelster Viktorija Golubic: 6-3, 6-7 (5), 2-6.

Rus moest na twee uur en 36 minuten haar meerdere erkennen in de speelster die 47 plekken hoger staat op de wereldranglijst (128 om 81).

De 28-jarige Delftse leek aanvankelijk hard op weg naar de zege, maar ze slaagde er in de tweede set bij een 6-5-voorsprong niet in om de wedstrijd uit te serveren.

Rus kwam die klap vervolgens niet te boven. Ze verloor de tiebreak met 5-7 en kwam er in de beslissende derde set niet meer aan te pas.

Rus kent moeizaam jaar

Vooralsnog kent Rus een moeizaam jaar. Ze wist alleen eind februari op het WTA-toernooi van Boedapest door te dringen tot de tweede ronde.

Elise Mertens is de titelverdediger in Lugano. De Belgische won vorig jaar in de finale in twee sets van de Wit-Russische Aryna Sabalenka: 7-5 en 6-2.

Mertens ontbreekt dit jaar echter in Lugano. Toppers als de Zwitserse Belinda Bencic, de Spaanse Carla Suárez Navarro en de Slowaakse Viktória Kuzmová zijn er wel bij.