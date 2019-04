Kiki Bertens is maandag een plek gezakt op de wereldranglijst. De 27-jarige Nederlandse bezet nu de zevende positie op de WTA-ranking.

Bertens bereikte een week geleden haar hoogste positie ooit. Afgelopen week had ze bij het toernooi in Charleston als winnares van vorig jaar veel punten te verdedigen, maar ze strandde in de derde ronde.

Op de wereldranglijst wordt Bertens gepasseerd door de Oekraïense Elina Svitolina, die van de zevende naar de zesde plek opschuift. De mondiale top tien blijft verder onveranderd.

Top 10 WTA-ranking 1. Naomi Osaka - 5.967 punten

2. Simona Halep - 5.782

3. Petra Kvitová - 5.645

4. Karolína Plísková - 5.580

5. Angelique Kerber - 5.220

6. Elina Svitolina - 5.020

7. Kiki Bertens - 4.640

8. Sloane Stephens - 4.386

9. Ashleigh Barty - 4.275

10. Aryna Sabalenka - 3.595

Bertens kan komende tijd punten verdienen

Bertens speelde in Charleston haar eerste graveltoernooi van het jaar. Later deze maand kan ze in Stuttgart weer veel punten verdienen, want vorig jaar strandde ze in Duitsland al in de tweede ronde.

Komende maand is Bertens present in Madrid en Rome. In Spanje heeft ze net als in Charleston veel punten te verdedigen, want vorig jaar stond was ze er finalist.

In Italië verloor de Wateringse vorig jaar direct, waardoor daar juist weer veel punten te behalen zijn. Bertens bereidt zich op de graveltoernooien voor op Roland Garros, dat eind mei begint.

Kiki Bertens tijdens het toernooi in Indian Wells van een maand geleden. (Foto: Getty Images)

Haase blijft 62e op ATP-ranking

Voor Robin Haase veranderde er niets op de ATP-ranking. De 32-jarige Hagenaar is nog altijd de mondiale nummer 62. Haase komt de komende tijd onder meer in Marrakech en Boedapest in actie.

Bij de mannen bleef de top tien volledig ongewijzigd. Novak Djokovic is nog altijd de nummer één, voor Rafael Nadal, Alexander Zverev, Roger Federer, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Kevin Anderson, Stéfanos Tsitsipás, Juan Martín del Potro en John Isner.

Top 10 ATP-ranking 1. Novak Djokovic - 11.070 punten

2. Rafael Nadal - 8.725

3. Alexander Zverev - 6.040

4. Roger Federer - 5.590

5. Dominic Thiem - 4.765

6. Kei Nishikori - 4.200

7. Kevin Anderson - 4.115

8. Stéfanos Tsitsipás - 3.240

9. Juan Martín del Potro - 3.225

10. John Isner - 3.085

Robin Haase in actie op het toernooi van Indian Wells van vorige maand. (Foto: ANP)