Kiki Bertens is donderdag in de derde ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston uitgeschakeld. De Wateringse titelverdedigster ging onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari.

De 27-jarige Bertens moest in twee sets buigen voor Sakkari, de nummer vijftig van de wereld: 6-7 (8) en 3-6. De partij op gravel in South Carolina duurde bijna twee uur.

Bertens had in de eerste ronde een bye en gunde in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Martina Trevisan slechts drie games.

De nummer zes van de wereld schreef het toernooi in Charleston vorig jaar op haar naam en had dus veel punten te verdedigen voor de wereldranglijst. Door haar nederlaag zakt ze maandag sowieso naar de zevende plek.

Maria Sakkari (Foto: Pro Shots)

Bertens verspeelt vier setpunten

In de eerste set kwam Bertens op een dubbele break voorsprong. Sakkari gaf zich echter niet gewonnen, knokte zich terug tot 5-5 en sleepte er een tiebreak uit.

Daarin nam de titelverdedigster een 5-1-voorsprong en verspeelde ze maar liefst vier setpunten. Bij 9-8 sloeg Sakkari wel toe op haar eerste setpunt.

In het tweede bedrijf werd Bertens, die in de hele partij 38 onnodige fouten maakte, direct gebroken. Ze herstelde het evenwicht meteen, maar leverde een game later opnieuw haar service in.

Die tweede break wist ze niet meer weg te werken, waarna Sakkari in de achtste game nogmaals brak en de partij besliste.