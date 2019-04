Kiki Bertens is het WTA-toernooi in Charleston uitstekend begonnen. De nummer zes van de wereld was woensdag in de tweede ronde veel te sterk voor Martina Trevisan: 6-2 en 6-1.

De Italiaanse staat maar liefst 153 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Bertens, die begin deze week haar hoogste ranking ooit bereikte. Dat verschil kwam op de gravelbaan in South Carolina goed tot uiting.

De als tweede geplaatste Nederlandse, die in de eerste ronde een bye had, was vanaf het begin oppermachtig. Nadat Trevisan in de vierde game een break achterstand repareerde, won Bertens vier games op rij en daarmee de set.

In het tweede bedrijf was het krachtsverschil nog groter. De 27-jarige Bertens liep razendsnel uit naar 4-0, voordat de twee jaar jongere Italiaanse nog een game op het bord wist te zetten. Vervolgens stoomde de Wateringse onbedreigd door naar de zege.

In de achtste finales stuit titelverdedigster Bertens op de winnares van de partij tussen de Griekse Maria Sakkari en Andrea Petkovic uit Duitsland.

Bertens wist het toernooi in Charleston vorig jaar te winnen en heeft dus veel punten te verdedigen op het Amerikaanse gravel.