Roger Federer heeft zondag het Masters-toernooi van Miami op zijn naam geschreven. De Zwitser was in de finale te sterk voor John Isner, die in de tweede set behoorlijk veel last had van een blessure.

De 37-jarige Federer zette de vier jaar jongere Isner, die zijn titel verdedigde op het hardcourt in Florida, met 6-1 en 6-4 aan de kant. De nummer vijf van de wereld besliste de partij in iets meer dan een uur tijd.

In 2005, 2006 en 2017 pakte Federer ook de titel bij het sterk bezette toernooi in Miami. Hij boekte zijn 101e toernooizege in zijn carrière, nadat hij begin deze maand in Dubai zijn honderdste titel veroverde.

Twee weken geleden greep de twintigvoudig Grand Slam-winnaar nog net naast de titel in Indian Wells. Toen moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Dominic Thiem.

Door zijn eindzege in Miami klimt Federer maandag naar de vierde plaats op de wereldranglijst. Hij neemt die plek over van Thiem.

John Isner heeft in de tweede set zichtbaar last van zijn linkerbeen. (Foto: ANP)

Federer pakt eerste set binnen 25 minuten

In de finale tegen Isner nam Federer direct een break voorsprong en liep hij in een mum van tijd uit naar een 4-1-voorsprong. Na een derde break in de zevende game trok hij de eerste set in 25 minuten naar zich toe.

In het tweede bedrijf hield het Amerikaanse servicekanon langer gelijke tred, maar kreeg hij last van zijn linkerbeen. Bij een 3-4-achterstand nam de mondiale nummer tien een medische time-out.

Daarna kon Isner amper nog lopen, waardoor Federer de partij snel kon afhandelen. De routinier forceerde in de tiende game de beslissende break en besliste de partij op zijn tweede matchpoint.