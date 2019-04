Ashleigh Barty heeft zaterdag het sterk bezette WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Australische rekende in de finale af met Karolína Plísková.

De 22-jarige Barty zette de vijf jaar oudere Plísková in twee sets opzij: 7-6 (1) en 6-3. De partij op het hardcourt in Florida duurde een uur en ruim veertig minuten.

Voor Barty is het de grootste titel uit haar carrière. Twee jaar geleden boekte ze in Kuala Lumpur haar eerste toernooizege op de WTA Tour en vorig jaar was ze de sterkste in Nottingham en bij de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai.

De nummer elf van de wereld was in de achtste finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens. Vervolgens versloeg ze ook de als derde geplaatste Petra Kvitová en Anett Kontaveit uit Estland.

Karolína Plísková geeft in de eerste set een break voorsprong uit handen. (Foto: ANP)

Barty stijgt naar negende plaats op wereldranglijst

Barty klimt dankzij haar titel in Miami naar de negende plek op de wereldranglijst, de hoogste positie in haar loopbaan.

In de finale nam Plísková in de eerste set al snel een break voorsprong, maar gaf de Tsjechische die in de zesde game weer uit handen. In de tiebreak had de nummer zeven van de wereld geen schijn van kans.

In het tweede bedrijf nam Barty direct een break voorsprong, waarna ze in de negende game opnieuw door de service van Plísková ging en de partij op haar eerste matchpoint besliste.

Koolhof verliest dubbelfinale

Wesley Koolhof slaagde er niet in om zijn eerste eindstrijd op een Masters-toernooi in winst om te zetten. Samen met de Griek Stefanos Tsitsipas moest hij in de dubbelspelfinale in Miami met 7-5 en 7-6 (8) zijn meerdere erkennen in de broers Bob en Mike Bryan, die het toernooi al voor de zesde keer op hun naam schreven.

In de tweede set liet het duo Koolhof/Tsitsipas in de tiebreak op 6-3 drie setpunten op een rij onbenut. Ook bij een 7-6-voorsprong was een setpunt niet aan het gelegenheidskoppel besteed.

Koolhof en Tsitsipas speelden pas hun tweede toernooi aan elkaars zijde. Ze verloren begin deze maand op Indian Wells al in de openingsronde.

Door zijn goede resultaat op het tweede Masters-toernooi van het jaar stijgt Koolhof naar de 34e plek op de wereldranglijst voor dubbelspelers. Van de Nederlanders staat alleen Jean-Julien Rojer hoger.