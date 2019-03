Roger Federer heeft vrijdag (lokale tijd) op overtuigende wijze de finale van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De Zwitser was in zijn halve eindstrijd veel te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov, de nummer 23 van de wereld.

De 37-jarige Federer had slechts een uur en een kwartier nodig om de achttien jaar jongere Shapovalov te verslaan: 6-2 en 6-4. Federer incasseerde in de hele wedstrijd maar twee breakpoints en wist die allebei weg te slaan.

Voor Federer is het de vijfde keer dat hij in de finale van het prestigieuze toernooi in Miami staat. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zegevierde in 2005, 2006 en 2017 op het Amerikaanse hardcourt en ging in 2002 in de finale onderuit tegen de Amerikaan André Agassi.

In de finale wacht voor Federer een krachtmeting met John Isner. De Amerikaan plaatste zich vrijdag voor de finale door het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime in twee sets te verslaan: 7-6 (3) en 7-6 (4).

Denis Shapovalov verloor kansloos van Federer. (Foto: Pro Shots)

Federer jaagt op 101e toernooizege

Mocht Federer het toernooi van Miami voor de vierde keer winnen, dan komt hij op 101 toernooizeges te staan in zijn loopbaan. De huidige nummer vijf van de wereld pakte eind februari zijn honderdste titel door het toernooi van Dubai op zijn naam te schrijven.

Vorige week bereikte Federer ook al de finale van Indian Wells, maar daarin dolf hij het onderspit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Door zijn prestaties in Miami zal de Zwitser maandag op de nieuwe ATP-ranking naar de vierde plek stijgen.

Bij de vrouwen staat de finale zaterdagavond al op het programma (rond 18.00 uur). De Australische Ashleigh Barty neemt het daarin op tegen de Tsjechische Karolína Plísková.