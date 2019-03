John Isner heeft vrijdag de finale van het Masters-toernooi van Miami bereikt. Het Amerikaanse servicekanon maakte bij de laatste vier een einde aan de opmars van het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime.

De 33-jarige Isner rekende op het hardcourt in Florida in twee sets af met de pas 18-jarige Auger-Aliassime: 7-6 (3) en 7-6 (4). De partij duurde bijna twee uur.

In de eindstrijd neemt Isner het op tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Denis Shapovalov. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar en de negentienjarige Canadees spelen in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) tegen elkaar.

De als zevende geplaatste Isner verdedigt zijn titel in Miami. Voor de nummer negen van de wereld betekende die toernooizege zijn eerste titel op een Masters-toernooi in zijn loopbaan.

Auger-Aliassime begon het jaar als de nummer 108 van de wereld en steeg mede dankzij een finaleplaats in Rio de Janeiro naar de 57e plaats. In Indian Wells verraste hij Stéfanos Tsitsipás en strandde hij in de derde ronde.

Felix Auger-Aliassime is de nummer 57 van de wereld. (Foto: Pro Shots)

Isner werkt in beide sets break achterstand weg

Auger-Aliassime versloeg op weg naar de finale onder anderen de mondiale nummer dertien Borna Coric en Nikoloz Basilashvili, de nummer negentien van de wereld.

Tegen Isner begon hij uitstekend en nam hij bij 3-3 een break voorsprong. In de tiende game herstelde de 2,08 meter lange Amerikaan het evenwicht, waarna hij de tiebreak met 7-3 won.

Ook in het tweede bedrijf kwam Auger-Aliassime een break voor, maar leverde hij op 5-3 opnieuw zijn service in. In de tiebreak nam Isner direct een mini-break voorsprong en gaf hij die niet meer uit handen.

Félix Auger-Aliassime en John Isner schudden elkaar de hand. (Foto: Pro Shots)

Koolhof bereikt dubbelfinale met Tsitsipás

In het dubbelspel plaatste Wesley Koolhof zich samen met Tsitsipás voor de finale. Het Nederlands-Griekse duo klopte bij de laatste vier de Kroaat Ivan Dodig en de Fransman Édouard Roger-Vasselin.

De partij werd beslist in een supertiebreak: 6-3, 6-7 (2), 10-8. In de tweede set werkten Dodig en Roger-Vasselin op 4-5 twee matchpoints weg, waarna ze in de beslissende set alsnog moesten buigen.

Koolhof en Tsitsipás staan in de eindstrijd tegenover de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan. Zij versloegen het als eerste geplaatste Pools-Braziliaanse koppel Lukasz Kubot/Marcelo Melo in een thriller: 7-6 (7), 6-7 (8), 14-12.