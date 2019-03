Roger Federer heeft zich donderdag (lokale tijd) overtuigend geplaatst voor de halve finales van het Masters-toermooi in Miami. Bij de vrouwen slaagde Simona Halep er niet in om de nieuwe nummer één van de wereldranglijst te worden.

Federer was met 6-0 en 6-4 te sterk voor Kevin Anderson. In de halve eindstrijd neemt de 37-jarige Zwitser het op tegen de 19-jarige Canadees Denis Shapovalov.

In de andere halve finale staat eveneens een Canadese tiener. De achttienjarige sensatie Félix Auger-Aliassime neemt het op tegen de Amerikaanse titelverdediger John Isner.

Federer slaagde er in Miami goed in om de opslagbeurten van servicekanon Anderson te beteugelen. De 2.03 meter lange Zuid-Afrikaan sloeg in de hele wedstrijd slechts vier aces.

Federer pakte de eerste acht games op rij en nam daardoor in de tweede set een 2-0-voorsprong. Anderson wist nog terug te breken en trok de setstand gelijk naar 3-3, maar Federer plaatste drie games later opnieuw een break.

Federer, de nummer vier van de wereldranglijst, won het toernooi in Florida al drie keer: in 2005, 2006 en 2017.

Karolína Plísková neemt de felicitatie van Simona Halep in ontvangst. (Foto: Pro Shots)

Halep laat kans op nummer één-plek schieten

Halep verzuimde in Miami om de nieuwe nummer één te worden. De Roemeense - die in haar carrière al 64 weken lang de beste tennisster ter wereld was - zou aan een zege in de halve finales op Karolína Plísková voldoende gehad om Naomi Osaka van de troon te stoten, maar de Tsjechische won met 7-5 en 6-1.

Plískova, die vierde staat op de WTA-ranglijst, neemt het in de finale op tegen Ashleigh Barty. De Australische was in de achtste finales nog te sterk voor Kiki Bertens.