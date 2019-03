Roger Federer heeft zich woensdag als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Miami. Bij de vrouwen bereikten Simona Halep en Karolína Plísková de halve eindstrijd.

De 37-jarige Federer ontdeed zich in de vierde ronde van de veertien jaar jongere Daniil Medvedev. Hij versloeg de Rus in iets meer dan een uur tijd met 6-4 en 6-2.

In de eerste set kon Medvedev lange tijd gelijke tred houden met Federer, maar in de negende game moest hij toch zijn service inleveren. De Zwitser werkte in de volgende game drie breakpoints weg en pakte de set.

In het tweede bedrijf nam Federer direct een break voorsprong. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar brak op 4-2 nogmaals en serveerde de partij zonder al te veel problemen uit.

Federer neemt het in de kwartfinales op tegen Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan rekende eerder met de Australiër Jordan Thompson af.

John Isner bereikte op het hardcourt in Florida als eerste de halve finales bij de mannen. Het Amerikaanse servicekanon klopte de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die in de vierde ronde nog Novak Djokovic verraste, in twee tiebreaks: 7-6 (1) en 7-6 (5).

Simona Halep. (Foto: Pro Shots)

Halep zet Wang opzij in kwartfinales

Bij de vrouwen klopte Halep in de kwartfinales Wang Qiang. De 27-jarige nummer drie van de wereld zette de Chinese met 6-4 en 7-5 aan de kant. Ze heeft nog één zege nodig in Miami om opnieuw de nummer één van de wereld te worden.

De partij tussen Halep en Wang leverde in de eerste zes games liefst vijf breaks op. De Roemeense zorgde voor drie breaks en leverde haar eigen service twee keer in. Een derde break kwam de mondiale nummer achttien niet meer te boven.

In het tweede bedrijf kwam de winnares van Roland Garros met 2-5 achter, maar won ze vervolgens vijf games op een rij. Ze besliste de partij op haar eerste matchpoint.

Plísková was te sterk voor Vondrousová. (Foto: ProShots)

Halep treft Plísková in halve finales

Halep staat in de halve finales tegenover Plísková, die in een Tsjechisch onderonsje te sterk was voor Markéta Vondrousová: 6-3 en 6-4.

De 27-jarige Plísková zal dankzij haar goede prestaties in Miami minimaal naar de vierde plek op de WTA-ranglijst stijgen. Als ze erin slaagt het toernooi te winnen, dan wordt ze zelfs de nummer drie van de wereld.

In de andere halve finale staan donderdag Anett Kontaveit en Ashleigh Barty tegenover elkaar.