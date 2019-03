Petra Kvitová is opgelucht dat de man die haar ruim twee jaar geleden aanviel met een mes dinsdag werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De Tsjechische tennisster hoopt het incident nu achter zich te kunnen laten.

De 29-jarige Kvitová hoorde het nieuws dinsdag in aanloop naar haar kwartfinaleduel met de Australische Ashleigh Barty op het sterk bezette toernooi in Miami. Ze verloor die wedstrijd van ruim 2,5 uur in drie sets.

"Ik ben blij om dit nieuws te horen en opgelucht dat het nu allemaal echt voorbij is", zei Kvitová na haar verloren partij in een korte reactie op het nieuws.

De Tsjechische werd in december 2016 bedreigd door de 33-jarige Radim Zondra, die zich voordeed als klusjesman en zo haar huis binnendrong. Eenmaal binnen zette hij een mes tegen de keel van de tennisster, die het mes wegduwde en daarbij zware verwondingen opliep aan haar linkerhand.

Petra Kvitová. (Foto: Pro Shots)

Kvitová had nummer één kunnen worden

Kvitová, die ondanks haar loopbaan bedreigende kwetsuur in mei 2017 haar rentree maakte op de WTA Tour en sindsdien naar de tweede plek op de wereldranglijst steeg, stond in Miami voor de tweede keer in haar loopbaan in de kwartfinales.

De tweevoudig Wimbledon-winnares had op het hardcourttoernooi voor het eerst in haar loopbaan de nummer één-positie kunnen veroveren, omdat wereldranglijstaanvoerder Naomi Osaka al in de derde ronde strandde. Kvitová had dan wel de finale moeten winnen, iets wat er nu niet meer in zit.

De kans is nog wel aanwezig dat er vanaf maandag een nieuwe nummer één is, maar dan moet Simona Halep het toernooi van Miami wel winnen. De Roemeense neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Qiang Wang.