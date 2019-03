Novak Djokovic is dinsdagavond (lokale tijd) verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in Miami. De Serviër verloor in drie sets van Roberto Bautista Agut, de nummer 25 van de wereld.

De 31-jarige Djokovic pakte op overtuigende wijze de eerste set, maar moest na ruim 2,5 uur toch zijn meerdere erkennen in de één jaar jongere Bautista Agut: 6-1, 5-7 en 3-6.

Het is al het tweede jaar op rij dat Djokovic in een vroeg stadium strandt in Miami. Vorig jaar werd de nummer één van de wereld in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Benoit Paire.

Twee weken geleden op Indian Wells wist Djokovic de verwachtingen eveneens niet waar te maken. De Duitser Philipp Kohlschreiber bleek een maatje te groot voor de vijftienvoudig Grand Slam-winnaar, die eerder dit jaar nog de Australian Open op zijn naam schreef.

Bautista Agut staat voor het eerst in de kwartfinales in Miami. (Foto: Pro Shots)

Bautista Agut tegen Isner in kwartfinales

Djokovic deed dit jaar voor de dertiende keer mee in Miami. Hij bereikte zeven keer de finale en schreef het prestigieuze toernooi zes keer op zijn naam (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2007).

Voor Bautista Agut is het de eerste keer dat hij in de kwartfinales staat in Miami. Voor een plek bij de laatste vier wacht de Spaanse nummer 25 van de wereld een krachtmeting met de Amerikaan John Isner.

Ook Frances Tiafoe, Denis Shapovalov, Kevin Anderson, Borna Coric en Félix Auger-Aliassime zijn al zeker van een plek bij de laatste acht in Miami. De laatste kwartfinale gaat woensdag tussen Roger Federer en Daniil Medvedev.

Bij de vrouwen voegde Ashleigh Barty zich op knappe wijze bij de laatste vier. De Australische, in de vierde ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, was in de kwartfinales na ruim 2,5 uur te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitová: 7-6 (6), 3-6 en 6-2.